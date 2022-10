Premieren-Feeling im Kino Center Husum: Regisseur Pascal Schröder (v. l.) mit den Darstellern von The Social Experiment Esmael Agostino, Elmo Anton Stratz, Gustav Strunz, Autorin und Darstellerin Raffaela Kraus, Thapelo Mashiane, Emilia Djalili, Marven-Gabriel Suarez-Brinkert – hier bei der Premiere beim Filmfest Hamburg am 2. Oktober 2022. Foto: Niclas Marc Heineke up-down up-down Logo NEO Kino Center Husum Kinofilm „The Social Experiment“: Hier ist das Meet mit Cast und Crew Von Frank Spyra | 23.10.2022, 13:10 Uhr

Freundschaft, Vertrauen, soziale Medien. Das sind die Themen des Films The Social Experiment, der am 31. Oktober mit einem Meet and Greet mit den Darstellern im Kino Center Husum aufgeführt wird. Was bleibt bestehen: K.I. oder Freundschaft?