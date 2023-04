Wohnhaus in Bredstedt brennt am späten Sonntagabend: Das Erdgeschoss ist nahezu vollständig ausgebrannt. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Feuerwehr im Einsatz Wohnhausbrand in Bredstedter Altstadt: Nachbar rettet Bewohner ausverqualmter Wohnung Von Sebastian Iwersen | 17.04.2023, 09:13 Uhr

In einem Wohnhaus in der Hohlen Gasse in der Bredstedter Altstadt ist es am Sonntagabend zu einem ausgedehnten Feuer gekommen.