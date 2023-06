Bis in die Morgenstunden zogen sich die Löscharbeiten in Ahrenviöl hin. Foto: Feuerwehr up-down up-down Alarm in Ahrenviöl Reetdachhaus brennt bis auf die Grundmauern nieder Von Helmuth Möller | 27.06.2023, 16:40 Uhr

Gefährliche Situation in Ahrenviöl in der Nacht zu Dienstag: Ein Reetdachhaus mitten im Ort brannte in voller Ausdehnung. Fünf Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen.