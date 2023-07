Bibliothekarin Andrea Sondermann verspricht: Zum Start des Ferien-Lese-Clubs wird das Band vor dem Bücherregal feierlich durchgeschnitten. Foto: Stephanie Kloster up-down up-down Leseförderung Ferien-Lese-Club: Was die Husumer Bibliothek für Kinder geplant hat Von Stephanie Kloster | 09.07.2023, 16:00 Uhr

Am Montag startet landesweit in den Bibliotheken der Ferien-Lese-Club, auch die Husumer Bücherei ist dabei. Die Ferienaktion soll Kinder zum Lesen animieren. Am Ende wartet auf alle Teilnehmenden eine Überraschung.