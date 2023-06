Schweres Gerät ist im Baugebiet 99 „Lehmkuhlen“ im Einsatz. Foto: Simone Mommsen up-down up-down Fläche größtenteils verkauft Erweiterung des Husumer Gewerbegebiets nimmt Fahrt auf Von Husumer Nachrichten | 02.06.2023, 14:24 Uhr

Wer in Husum bauen will, sollte sich sputen: Am 30. Juni endet die Bewerbungsfrist für das Baugebiet „Lehmkuhlen“ an der Schleswiger Chaussee.