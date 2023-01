Claudia und Gerd Beliaeff lehnen am Flügel in ihrem Jazzklub. Foto: Jan-Christian Petersen up-down up-down Kultur in Nordfriesland Englischer Bahnhof: Wie die Beliaeffs einen Jazzclub in Husum schufen Von Jan-Christian Petersen | 05.01.2023, 11:08 Uhr

Es ist eines der kleinen kulturellen Kleinode in Nordfriesland: Der Jazzclub im Englischen Bahnhof in Husum. Wie das Ehepaar Beliaeff auf die Idee kam, ihn zu betreiben und was dort geboten wird: