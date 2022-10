Gebäude der Kreisverwaltung, aber auch Denkmäler wie das Schloss vor Husum bleiben in Zukunft unbeleuchtet. Das hat der Kreis entschieden, um Energie zu sparen. Foto: imago-images up-down up-down Energiekrise in Nordfriesland Energiesparen in Verwaltungen: So wollen Kreis und Ämter ihren Verbrauch senken Von Husumer Nachrichten | 28.10.2022, 11:20 Uhr

Die Energiekrise ist in den Verwaltungen Nordfrieslands angekommen. Von Eiderstet bis Südtondern soll nun der Verbrauch optimiert werden. Was jetzt schon gemacht wird und was auf lange Sicht passieren soll.