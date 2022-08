Volle Kraft voraus ohne Gas: Das alte HusumBad wird ersetzt – und der Neubau soll nicht mehr auf fossile Energieträger angewiesen sein. Foto: Reinhard Witt / Stadtwerke Husum up-down up-down Pläne geändert Energiekrise: Husums neues Hallenbad soll fossilfrei betrieben werden Von Stefan Petersen | 28.08.2022, 09:08 Uhr

Nun ist der Einbau einer Gasheizung in das geplante Sport- und Freizeitzentrum in Husum vom Tisch. Unklar ist derzeit noch, was aus den Übungsräumen des Husumer Sportvereins wird.