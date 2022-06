Emanuel Aigner, Leiter der Filiale von Giovanni L. im Husumer Einkaufszentrum Theo FOTO: Annika Jensen up-down up-down Sommer 2022 Hohe Inflation, teure Früchte: So reagieren Husumer Eisdielen Von Annika Jensen | 30.06.2022, 16:10 Uhr

Die gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen des Lebens machen auch keinen Halt vor den Husumer Eisdielen. So regieren sie. So regieren die Kunden.