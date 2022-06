In Zeiten von steigenden Kosten für Gas und Öl wird nach Alternativen gesucht, eine davon ist Photovoltaik. Das ist auch in Ahrenviölfeld Thema. FOTO: Sina Schuldt Erneuerbare Energien in Nordfriesland Photovoltaik in Ahrenviölfeld: Das plant die Gemeinde Von Herbert Müllerchen | 20.06.2022, 11:34 Uhr

In vielen Gemeinden in Nordfriesland ist Photovoltaik ein Thema. In Ahrenviölfeld wurden dazu erst die Bürger befragt, dann befasste sich der Gemeinderat mit dem Thema, mit einem eindeutigen Ergebnis.