Einsatz in Husum-Schobüll Schwimmer in Not? Strandbesucher alarmieren Rettungskräfte Von Helmuth Möller | 14.06.2023, 18:21 Uhr

Bekleidung an der Badestelle in Schobüll beunruhigte Besucher. War ein Schwimmer in Not geraten und nicht zurückgekehrt? Sie riefen die Feuerwehr.