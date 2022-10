Danny Jeßen, Marktleiter bei Edeka Clausen in Dreimühlen, erklärt geduldig allen Kunden, warum in den Herbstferien die Frische-Theke nachmittags nicht geöffnet werden konnte – und wie es ab nächster Woche weitergehen wird. Foto: Birger Bahlo up-down up-down Supermärkte in Husum Nur noch Frühschicht an der Frischetheke: Nachmittags war das Licht aus - wie es weitergeht mit den Öffnungszeiten Von Birger Bahlo | 21.10.2022, 12:41 Uhr

Aldi Nord reduziert in drei Vierteln seiner Filialen die Öffnungszeiten. Rewe in Friedrichstadt konnte die Frische-Theke nicht besetzen. Was ist los?