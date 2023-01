Die Polizei ermittelt bei einem Einbruchversuch Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot (Symbolfoto) up-down up-down Polizei in Nordfriesland Husum: Einbrecher halten Polizei auf Trab Von Husumer Nachrichten | 05.01.2023, 13:47 Uhr

Ein versuchter und ein vollendeter Einbruch beschäftigen die Polizei in Husum. In der Wasserreihe waren zwei Männer durch eine Terrassentür in eine Wohnung eingedrungen.