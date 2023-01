Die Kripo Husum sucht Zeugen. / Symbolfoto Foto: Jörn Martens up-down up-down Polizei sucht Zeugen Nach Einbruch Viöler Büro-Gebäude: Tresor in Graben in Bohmstedt gefunden Von Husumer Nachrichten | 27.01.2023, 13:54 Uhr

In der Nacht auf den 15. Januar wurde ein Tresor aus einer Firma in der Straße Boxlung in Viöl gestohlen. Nun hat die Polizei ihn in einem Graben gefunden.