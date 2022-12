Nach einem Einbruch in Drelsdorf sucht die Polizei nach Zeugen. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Kriminalität in Nordfriesland Einbruch in Drelsdorf: Polizei sucht nach Zeugen Von Husumer Nachrichten | 05.12.2022, 10:45 Uhr

In der Nacht zu Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in Drelsdorf eingebrochen. Die Täter brachen ein Fenster auf.