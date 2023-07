Einbruch in der Berufsschule: Polizei fragt nach Zeugen Foto: www.imago-images.de up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Werkstatt der Husumer Berufsschule Von Husumer Nachrichten | 04.07.2023, 17:02 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurde laut Polizei in die Kfz-Werkstatt der Beruflichen Schule Nordfriesland in Husum eingebrochen.