Gibt es Zeugen für den Einbruch in das Husumer Autohaus? Polizei sucht Zeugen Einbruch in Husumer Autohaus - Fahrzeug gestohlen Von Robert Meyer | 03.07.2023, 17:35 Uhr

Am vergangenen Wochenende wurde in Husum in ein Autohaus in der Robert-Koch-Straße eingebrochen. Zur Flucht wurde ein Neufahrzeug entwendet.