Einige Bäckereien haben am Reformationstag geöffnet. Foto: Dr. Stefan Petersen up-down up-down Frische Brötchen am Feiertag Diese Bäckereien in Husum, Bredstedt und St. Peter-Ording haben am Reformationstag-Wochenende 2022 geöffnet Von Husumer Nachrichten | 03.06.2022, 12:00 Uhr | Update vor 2 Std.

Sonnabend, Sonntag und Reformationstag (Montag): Wer am kommenden Wochenende frische Brötchen kaufen möchte, wird in folgenden Bäckereien und Geschäften in Husum, im Umland und auf Eiderstedt fündig. Die Essenz: Nur wenige Bäcker haben auch am Reformationstag geöffnet. Kaufen Sie also bestenfalls schon am Vortag Ihre Brötchen für Montag mit ein.