Einige Bäckereien haben am Reformationstag geöffnet. Foto: Dr. Stefan Petersen up-down up-down Frische Brötchen am Feiertag Diese Bäcker in Husum, St. Peter-Ording und Bredstedt haben Weihnachten und zum Jahreswechsel 2022/2023 geöffnet Von Husumer Nachrichten | 23.12.2022, 16:38 Uhr | Update vor 30 Min.

Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtstag, Silvester, Neujahr: Wer an den Weihnachtsfeiertagen bzw. zum Jahreswechsel frische Brötchen kaufen möchte, wird hier fündig. In Husum hat allerdings lediglich eine Bäckerei am zweiten Weihnachtsfeiertag offen.