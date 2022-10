Foto: Screenshot: RKI-Dashboard Zahlen in Nordfriesland Corona-Herbstwelle im vollen Gange – Sieben-Tage Inzidenz steigt auf über 700 Von Jonna Marlin Lausen | 12.10.2022, 13:17 Uhr

Bundesweit steigende die Coronazahlen wieder stark an. Wie die Lage in den Kliniken in Nordfriesland ist und was das Gesundheitsamt in Husum den Bürgerinnen und Bürgern jetzt rät.