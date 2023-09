Theaterfestival in Husum Hinter den Kulissen der 39. Pole Poppenspäler Tage Von Adrian Brandt | 25.09.2023, 18:15 Uhr Eröffneten in diesem Jahr die 39. Pole Poppenspäler Tage: Die Bühne Cipolla Foto: Carsten Winkler up-down up-down

Seit vergangenem Wochenende finden in Husum die 39. Pole Poppenspäler Tage statt. Shz.de hat die Puppenkünstler der Bühne Cipolla kurz vor der Premiere besucht und mit ihnen darüber gesprochen, was das Besondere an dieser Form des Theaters ist.