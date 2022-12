Das Ehepaar Röders mit den Puppen aus dem „Weihnachtshasen“. Foto: Till Zimmermann up-down up-down Besuch in der Puppen-Werkstatt Zuhause bei „Bernd das Brot“ und Rabe Rudi: Die Röders schicken „Weihnachtshasen“ in den Ruhestand Von Till Zimmermann | 24.12.2022, 08:33 Uhr

Fast 40 Jahre lang spielte das Fabula-Theater seinen „Weihnachtshasen“ in Husum – im November nun fand die letzte Vorstellung statt. Ein Besuch in der Werkstatt der Puppenbauer Peter und Claudia Röders in Idstedt.