So sieht der Entwurf des Architekten für den Kreishaus-Neubau aus. Foto: Büro Winking Froh Architekten up-down up-down Großprojekt in Nordfriesland Kreishaus-Erweiterung in Husum: Reicht der 45-Millionen-Euro-Deckel überhaupt aus? Von Marc Nasner | 12.01.2023, 18:16 Uhr

Zig Millionen Euro investiert der Kreis in seinen Hauptstandort an der Husumer Marktstraße. Die Planungen sind nun einen Schritt weiter. Auch in Sachen Katastrophenschutzhalle tut sich etwas.