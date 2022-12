Mal schauen, wie Arne, Charlotte, Ella, Hendrik und Mats (v. l.) mit den frisch von Tischlern gestifteten Puppen-Betten in ihre Spiele einbinden. Ulrike Kühl-Tychsen und Oke Martensen in Rantrum freuen sich über diese Spende. Foto: Birger Bahlo up-down up-down Landesmeisterschaft in Husum Puppen-Betten für Kitas in Nordfriesland: Was die besten Tischler des Landes damit zu tun haben Von Birger Bahlo | 22.12.2022, 15:27 Uhr

Die besten Tischler Schleswig-Holsteins haben in ihrer Landesmeisterschaft in Husum Holzspielzeug herstellen müssen. Das geht jetzt an Kitas in Nordfriesland. Das Handwerk spendet es Kitas in Rantrum und Ladelund.