Das Klinikum Nordfriesland im Husumer Erichsenweg. FOTO: Frank Spyra up-down up-down Corona in Nordfriesland Fallzahlen steigen – Notaufnahme des Klinikums in Husum am Limit Von Frank Spyra | 07.07.2022, 19:01 Uhr

Wegen der steigenden Corona-Zahlen appelliert das Krankenhaus in Husum, nur in dringenden Fällen in die Notaufnahme zu kommen. Der Kreis sieht seine Dienste bis auf weiteres nicht gefährdet.