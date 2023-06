Die Fraktionschefs im Husumer Rathaus: Christian Czock (CDU, oben links), Peter Knöfler (SSW, oben rechts), Torsten Schumacher (SPD, unten links), Frank Hofeditz (Grüne, unten Mitte), Isabell Thomas (WGH, unten rechts). Foto: Montage: Stefan Petersen up-down up-down Stadtverordnetenkollegium CDU und FDP bilden in Husum eine Fraktion – das sind die Folgen Von Robert Meyer | 02.06.2023, 09:47 Uhr

Fortsetzung eines politischen Bündnisses: Die FDP bildet auch in den nächsten fünf Jahren in der Husumer Stadtvertretung eine Fraktionsgemeinschaft mit der CDU. Auf die Sitzverteilung in den Ausschüssen hat die Entscheidung Auswirkungen.