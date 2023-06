Robert Koch will am Montag zum neuen Husumer Bürgervorsitzenden gewählt werden. Foto: Robert Meyer up-down up-down Stadtvertretung in Husum Mit 36 Jahren: Darum will Robert Koch neuer Bürgervorsteher in Husum werden Von Robert Meyer | 18.06.2023, 14:15 Uhr

Bei der Kommunalwahl im Mai wurde die CDU in Husum stärkste Kraft, im Juni gewann sie mit Martin Kindl zudem das Bürgermeisteramt. Auch die Position des Bürgervorstehers dürfte wieder an einen Christdemokraten gehen. Dabei ist Kandidat Robert Koch noch ziemlich neu in der Politik.