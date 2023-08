Es ist eine eher seltene Gelegenheit, die sich Interessierten von 10 bis 17.30 Uhr in der Matthias-Claudius-Straße 135 bietet: Soldaten sowie die zivilen Mitarbeiter geben beim Tag der offenen Tür am 9. September Einblicke in ihren Alltag. „Wir freuen uns, dass wir an diesem Tag unsere Aufgaben der Öffentlichkeit hautnah, anschaulich und erlebnisorientiert darstellen können“, so Kommandeur Oberst Gieseler, der die Besucher um 11 Uhr auf der Bühne offiziell begrüßen wird.

Über 30 Stationen mit abwechslungsreichem Programm

Unter dem Motto „von uns – für uns“ hat sich das Regiment einiges einfallen lassen, um den Tag abwechslungsreich für alle Altersgruppen zu gestalten. An über 30 Stationen wird auf dem 53.300 Quadratmeter großen Areal dazu eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, selbst aktiv zu werden, in die Geschichte des Regiments einzutauchen, Musik vom Kieler Marinemusikkorps zu hören und natürlich auch Erbsensuppe aus dem großen Kessel der Feldküche zu genießen.

Das Programm bietet unter anderem Rundfahrten mit Einsatzfahrzeugen, die Präsentation von Großfahrzeugen und Baumaschinen, die Darstellung eines einsatznahen Feldlagers, Rundflüge sowie die Ausgabe von Cachet-Stempel und Sonderbriefmarken im Sonderfeldpostamt der Bundeswehr. An die Kinder ist mit einer Hüpfburg, Kinderschminken und Spielen gedacht.

Neben der Darstellung der verbandseigenen Fähigkeiten der Spezialpioniere werden auch die Freiwillige Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz, das 5./ABC Abwehrbataillon 7 sowie Nachbarverbände vor Ort sein, um Einblicke in ihre Aufgaben zu geben.

Shuttleservice inklusive

Jede Menge Parkplätze stehen an der Messe Husum & Congress, Am Messeplatz 12 bis 18, zur Verfügung. Von dort fährt ein Shuttleservice des Regiments in regelmäßigen Abständen zur Kaserne und zurück zur Messehalle.

Arbeitgeber Bundeswehr

Wer sich für einen Beruf bei der Bundeswehr interessiert, ist im Karrierecenter genau richtig, das am „Tag der offenen Tür“ Station in Husum macht. Dort gibt es Informationen über militärische sowie zivile Laufbahnen. Beispiel Berufsfeld Spezialpioniere: Sie sind die „Allrounder“ mit vielen handwerklichen sowie technischen Fähigkeiten und nicht nur in der Lage, großflächige Erdmassen zu bewegen, sondern auch befähigt, überall auf der Welt den Bau und den Betrieb von Feldlagern, die Wassergewinnung und Versorgung sowie die Treibstoffversorgung sicherzustellen. Daneben unterstützt das Regiment auch zivile Behörden bei Hilfs- und Katastropheneinsätzen im In- und Ausland.

Viele Berufe gefragt

Für solch komplexe Aufgaben sind Spezialisten gefragt. Über die Grundausbildung geht es in die Berufsausbildung. Mit über 250 Eingangsberufen, wie beispielsweise im Metallbau, Anlagenmechanik, Wasserversorgungstechnik, Elektronik, Brunnenbau sowie über 100 verschiedenen Meisterabschlüssen, wie im Heizungsbau, der Industrie, Wasserversorgung bis zum Bereich staatlich geprüfter Technikerinnen und -techniker, finden zahlreiche Berufe bei den Spezialpionieren in Husum eine Heimat.

Wie der Krieg in Europa die Arbeit der Spezialpioniere verändert

Der Angriff Russlands auf die Ukraine beeinflusst auch die Missionen der Spezialpioniere. Angesichts der angespannten Sicherheitslage an der Ostflanke verstärkt die Nato ihre Präsenz an den osteuropäischen Grenzen. So gewährleisten die Spezialpioniere auch die Unterbringung der Nato-Soldatinnen und -Soldaten in den Baltischen Staaten.