Lars Schmidt will Verwaltungschef in Husum werden. Foto: Dania Isabell Martin up-down up-down Bürgermeisterwahl 2023 in Husum Unterschriften gesammelt: Sylter Lars Schmidt tritt ohne Partei an Von Jonna Marlin Lausen | 10.03.2023, 14:24 Uhr

Der 52-Jährige will Verwaltungschef in Husum werden und tritt als parteiloser Kandidat an. Was ihn antreibt und warum er sich Chancen ausrechnet, hat er im Gespräch mit shz.de erklärt.