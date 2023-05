Martin Kindl (l.) und Horst Bauer (r.) stellen müssen am 4. Juni in die Stichwahl. Am Mittwoch, 31. Mai, stellen sie sich den Fragen von Husumern im Kundencenter der Husumer Nachrichten. Foto: Montage: Stefan Petersen up-down up-down Bürgermeister-Stichwahl am 4. Juni Mit Livestream: Husumer befragen Martin Kindl und Horst Bauer Von Jonna Marlin Lausen | 24.05.2023, 15:00 Uhr

Sie wollen beide in den Chefsessel der Husumer Stadtverwaltung: Horst Bauer (SPD) und Martin Kindl (CDU) gehen am 4. Juni in die Stichwahl. Am 31. Mai, 17 Uhr, stellen sie sich im Kundencenter der Husumer Nachrichten den Fragen der Bürger. Die Veranstaltung wird live auf shz.de übertragen.