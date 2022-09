Eröffnete in diesem Jahr die Husumer Hafentage: Bürgervorsteher Martin Kindl will jetzt Bürgermeister von Husum werden. Foto: Peter Brandt up-down up-down Bürgermeisterwahl 2023 Husum Nachfolger von Uwe Schmitz? Martin Kindl ist Bürgermeisterkandidat der CDU Husum Von Jonna Marlin Lausen | 28.09.2022, 11:10 Uhr

Der CDU-Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 14. Mai 2023 steht fest. Die will mit einer frühen Nominierung schnell in den Wahlkampf starten.