Marode: Die Immebrücke zwischen Immenstedt und Viöl soll saniert werden. Fünf Wochen veranschlagt das Amt Viöl dafür. (Archivbild) Foto: Silke Schlüter Infrastruktur im Amt Viöl Arbeiten an Arlau- und Immebrücke: So lange sind die Brücken gesperrt und | 28.10.2022, 13:28 Uhr Von Husumer Nachrichten Jonna Marlin Lausen | 28.10.2022, 13:28 Uhr

Wegen Sanierungsarbeiten werden die Arlaubrücke an der Süderstraße in Viöl und die Immebrücke an der der Straße Hochviölbusch in Immenstedt ab dem 4. November voll gesperrt.