Die Husumer Feuerwehr beim Einsatz in der Rosenstraße. Foto: Hagen Wohlfahrt up-down up-down Brand in der Rosenstraße Feuerwehr-Einsatz in Husumer Innenstadt: Hausbewohner mit Rauchvergiftung Von Hagen Wohlfahrt | 17.11.2022, 11:54 Uhr

In einem Haus in der Rosenstraße hat es am späten Donnerstagvormittag gebrannt. Neben der Feuerwehr wurde auch der Rettungsdienst benötigt.