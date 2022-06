FOTO: Symbolbild: Tim Oelbermann via www.imago-images.de Feueralarm in Horstedt Brand an der B5: Drei Feuerwehren im Einsatz Von Ilse Buchwald | 06.06.2022, 19:02 Uhr

In der Nacht zu Pfingstmontag brannte es an der B5 in Höhe der Abfahrt Horstedt/Drelsdorf. Gut drei Stunden brauchten die Feuerwehrleute um den Brand zu löschen.