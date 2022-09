Foto: Jonas Bargmann Ende der Steuersenkung Wie wirkt sich das Ende des Tankrabatts auf die Tankstellen in Nordfriesland aus? und | 01.09.2022, 17:11 Uhr Von Jonas Bargmann Hagen Wohlfahrt | 01.09.2022, 17:11 Uhr

Seit 1. September gilt der Tankrabatt nicht mehr. Autofahrer müssen ab sofort einen deutlich höheren Spritpreis zahlen. Wie wirkt sich das an den Tankstellen in Nordfriesland aus? Und haben Autofahrer in Grenznähe einen Vorteil?