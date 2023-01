Gemütlich und genug Raum zum Stöbern: Onlinehändlerin Rabea Kasperzak-Schadwill verkauft seit September Geschenke, Klamotten und Deko auch stationär. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down Geschäfte in Husum Zwischen Bio-Brownie und Kinderbüchern: Das Szene-Café in einem Husumer Hinterhof Von Julia Weilnböck | 28.01.2023, 15:36 Uhr

Was haben Kräuterauszüge, schicke Kerzenständer und ein Buch über weibliche Masturbation gemeinsam? Es gibt sie alle in dem kleinen Laden Mini & Me von LoveStyleLiving. Dahinter steckt eine Simonsberger Unternehmerin.