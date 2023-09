Bilanz und Ausblick der Beach-Bar in Husum Saisonrückblick der Beach-Bar in Husum Von Adrian Brandt | 26.09.2023, 16:07 Uhr Die vier Betreiber André Cardell, Alexander Müller, Philipp Belgardt und Jana Johannsen blicken zufrieden auf diesen Sommer. Foto: Adrian Brandt up-down up-down

Nach vielen Hürden durfte in diesem Sommer die Beach-Bar am Binnenhafen in Betrieb gehen. Nun steht das Saisonende der ersten Husumer Strandbar an. Gelegenheit für die Betreiber, die vergangenen Monate einzuordnen und einen Ausblick auf die Vorhaben für 2024 zu geben.