Für viele Menschen ist das Fahrrad Freizeitvehikel. Seine Bedeutung soll aber auch im Alltagsverkehr steigen. Archivfoto: Michael Staudt up-down up-down Verkehr in Nordfriesland Genug Geld da: Wie das Fahrrad in Nordfriesland auf die Überholspur kommen soll Von Gerrit Eggers | 14.07.2023, 16:56 Uhr

Viele Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in die Fahrrad-Infrastruktur in Nordfriesland gesteckt werden. Der Kreis hat im Mai ein Radverkehrskonzept verabschiedet. Es wird gelobt, weckt aber auch Begehrlichkeiten. In Husum wurde es jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt.