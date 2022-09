Hoch her ging es beim Karriere-Kick in Husum, als sich Firmenchefs und Jugendliche erstmals in Nordfriesland beim Kicken beschnupperten. Foto: Lisa Prinzler up-down up-down Logo NEO Berufswahl in Nordfriesland Zwischen Schule und Ausbildung: Wer außer Oma oder Tik Tok bei der Suche helfen kann Von Birger Bahlo | 21.09.2022, 16:00 Uhr

Nach der Schule in Nordfriesland in den Lieblingsberuf – das ist gar nicht so einfach. Hier gibt es ein paar Tipps, wie das gelingen kann. Am besten, man macht sich selber auf die spannende Suche, was zu einem passt.