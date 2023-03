An dieser Stelle hält die Strandbar den Nordsee-Fluten nicht mehr lange Stand, deshalb soll ein Neubau her. Foto: Hans Jörg Rickert up-down up-down Urlaub in St. Peter-Ording Pfahlbau in SPO: Neubau der Strandbar 54 Grad Nord soll in Kürze starten Von Jonna Marlin Lausen | 15.03.2023, 13:18 Uhr

Weil sie zu weit in der Nordsee steht, muss der Kult-Pfahlbau an anderer Stelle neu gebaut werden. Was mit dem alten Gebäude passiert, lesen sie hier: