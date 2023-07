Stefan Henningsen vor dem seit 2022 geschlossenen Schobüller Freibad. Foto: Robert Meyer up-down up-down Tourismus in Husum Geplantes Destinature Dorf in Schobüll nimmt weitere Hürde: Anwohner äußern Kritik Von Robert Meyer | 12.07.2023, 18:59 Uhr

Der Husumer Planungsausschuss stimmte am Mittwoch für die Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans für das Destinature Dorf in Schobüll. In dem Husumer Ortsteil sind viele Menschen sauer, weil sie bei dem Projekt bisher nicht mitreden konnten.