Verkehr in Nordfriesland Baustelle: Halbseitige Sperrung in Viöl Von Husumer Nachrichten | 25.05.2023, 10:12 Uhr

An diesem Donnerstag und am Freitag kommt es in der Gemeinde zu Verkehrsbehinderungen. Grund sind kurzfristig angesetzte Bauarbeiten.