Barbara Ganters (Die Grünen) Worten war anzuhören, welch großes Gewicht auf diesem Tagesordnungspunkt des Bauausschusses lastet: „Gefühlt hatten wir die Kleikuhle in den letzten Jahren schon zwölf Mal auf der Tagesordnung“, so die Ausschussvorsitzende. Ganthers Schätzung dürfte ungefähr hinkommen, seit 2016 beschäftigt sich Husums Stadtpolitik mit dem Platz am Übergang zwischen Binnen- und Außenhafen.

Bevor der Bauausschuss nun einen neuerlichen Beschluss dazu fasste, referierte Ganter noch einmal die „lange und steinige Geschichte”, zumal so manche Ausschuss-Mitglieder damals noch nicht dabei waren, als die Debatte um die Kleikuhle ihren Anfang nahm.

Dass der Platz zwischen Innenhafen und Marschbahnstrecke und insbesondere der Aufzug dort, der zur Unterführung in Richtung Außenhafen und damit auch in Richtung Dockkoog führt, dringend einer Sanierung und Neugestaltung bedarf, darin sind sich alle Stadtverordneten einig.

Fährt er oder fährt er nicht? Das ist beim Aufzug auf der Kleikuhle oft ein Glücksspiel. Foto: Robert Meyer

Nur der Aufzug wird saniert

Und zumindest bis März 2019 befand man sich auf einem guten Weg: Damals brachte die Stadtvertretung einstimmig ein Konzept für die Umgestaltung der Kleikuhle auf dem Weg. Doch weil sich die zu erwartenden Baukosten von zunächst veranschlagten 1,5 Millionen auf 3,2 Millionen Euro erhöhten, zog Ende November 2022 das Stadtverordnetenkollegium mit knapper Mehrheit die Notbremse und kassierte seinen eigenen Beschluss wieder.

Gründe dafür: Neben steigender Preise als Folge der Pandemie wurde bei Bodenuntersuchungen festgestellt, dass der Untergrund der Kleikuhle Probleme bereitet. Insbesondere CDU und WGH befürchteten, die Kosten könnten am Ende noch höher ausfallen. Letztere Fraktion war es dann auch, die im November 2022 den Antrag einbrachte, durch die Verwaltung prüfen zu lassen, ob der vorhandene Fahrstuhl soweit ertüchtigt werden könne, dass dieser den geltenden Vorschriften entspricht.

Genau über diese Lösung stimmte der Bauausschuss auf seiner Sitzung am Mittwoch ab. Mit zwei Gegenstimmen der Grünen beschloss das Gremium, den Einbau einer barrierefreien Aufzugsanlage als sogenannte Durchladevariante in das bestehende Aufzuggebäude. Durchlader bedeutet, dass sich die Türen des Aufzugs gegenüberliegen und nicht mehr über Eck eingebaut sind, wie es aktuell auf der Kleikuhle der Fall ist.

Der Tunnel zwischen Binnen- und Außenhafen wird von Fußgängern stark genutzt. Foto: Robert Meyer

„Wir kriegen einen Fahrstuhl, der besser ist, als das, was wir jetzt haben“, erklärte der Grünen-Politiker Frank Hofeditz, ergänzte aber, dass er mit der Lösung unzufrieden ist, weil diese deutlich hinter dem zurückstehe, was ursprünglich angedacht war. Das Problem: Für einen Rollstuhl oder einfachen Kinderwagen reicht die gefundene Variante aus, doch schon zwei Fahrräder gleichzeitig oder ein Doppelkinderwagen passen nicht in den Lift hinein. Und: „Der Platz bleibt so schlecht, wie er ist.“

Preisdeckel über halbe Million Euro beschlossen

Widerspruch äußerte Peter Knöfler: „Wir brauchen den Aufzug und zwar möglichst bald“, so der SSW-Fraktionsvorsitzende. Hans-Christian Hinrichs (SPD) sprach sich ebenfalls dafür aus, die nun gefundene Lösung umzusetzen. Allerdings warb er für einen später vom Bauausschuss auch angenommenen Vorschlag, wonach der neue Aufzug nicht mehr als die vom Bauamt in der Beschlussvorlage veranschlagte halbe Million Euro kosten dürfe. „Was passiert dann aber, wenn das Projekt beispielsweise 515.000 Euro kostet?“, fragte Knöfler kritisch, aber erfolglos nach. „Wir haben keine Alternative, wir müssen jetzt etwas machen“, meinte Stephan Richter (SPD).

Und die Kleikuhle selbst? Die bleibt ansonsten erst einmal, wie sie ist. „Die weitere städtebauliche Entwicklung der Kleikuhle mit Erhöhung der Aufenthaltsqualität auf der Freifläche wäre in gesonderten Planungsverfahren zu betrachten und zu erarbeiten“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage.