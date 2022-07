Symbolfoto FOTO: Jörn Martens up-down up-down Polizei sucht Zeugen Minibagger wurde auf Nordstrand durch ein Feuer zerstört Von Husumer Nachrichten | 28.07.2022, 15:28 Uhr

Das Feuer wurde gegen 2 Uhr früh am Mittwoch in der Straße Süderhafen bemerkt. Zudem wurde in ein Strandbistro im Püttenweg eingebrochen.