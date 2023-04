Pricken zu verlegen, ist kein einfacher Job. Foto: Ingo von Oven up-down up-down Wattenmeer in Nordfriesland Herr der Pricken – Helge Klink sorgt für die Sicherheit auf See Von Ingo von Oven | 15.04.2023, 11:01 Uhr

Was sind das für komische Bäume, die da im Nordseewasser stehen? Die sogenannten Pricken zeigen an, wo das Fahrwasser ist – und sind gar nicht so einfach zu montieren.