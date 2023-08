Bäderregelung in Husum Ladeninhaber sind geteilter Meinung: Sollte die Innenstadt am Sonntag öffnen? Von Julia Weilnböck | 06.08.2023, 10:25 Uhr Die Husumer Einkaufsstraße Neustadt hat viele kleine, Inhaber-geführte Läden, die auch bei Touristen sehr beliebt sind. Anders als der Hafen dürfen diese Geschäfte, ebenso wie die restliche Innenstadt, aber nicht sonntags öffnen. Foto: Julia Weilnböck up-down up-down

In Husum gilt seit 30 Jahren eine ganz besondere Form der Bäderregelung: Nicht die gesamte Innenstadt, sondern nur am Hafen dürfen Geschäfte am Sonntag öffnen. Die bei Touristen beliebten Läden der Innenstadt sind geteilter Meinung, ob das auch so bleiben soll.