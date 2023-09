Autofahrer aus Husum und Mildstedt müssen sich in der kommenden Woche auf Umwege einstellen, da die beschädigte Anschlussstelle zur B5 in der Ostenfelder Straße repariert und dafür voll gesperrt wird. Die Instandsetzung erfolgt in zwei Abschnitten, wie der zuständige Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH mitteilt.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 4. September (ab 7 Uhr) an der Zufahrt zur B5 in Richtung Niebüll. Sie dauern bis voraussichtlich 6. September (bis 7 Uhr). Die Bauarbeiten sind wetterabhängig; terminliche Verschiebungen sind möglich.

Umleitung

Die ausgeschilderte Umleitung aus Richtung Tönning kommend mit Ziel Husum/Mildstedt führt auf der B5 bis zur Abfahrt zur B201. Von der B201 wird der Verkehr zurück auf die B5 in Fahrtrichtung Tönning bis zur Anschlussstelle Husum/Mildstedt (West) geleitet. Für Kraftfahrzeuge auf der L37 (Ostenfelder Landstraße) mit Ziel in Fahrtrichtung Niebüll führt die ausgeschilderte Umleitung über die B5 in Fahrtrichtung Tönning bis zur Abfahrt Husum-Rödemis und von dort über die K24 wieder auf die B5 in Richtung Niebüll.

Instandsetzung der Anschlussstelle Husum/Mildstedt (West)

In einem zweiten Abschnitt wird dann ab Mittwoch, 6. September (ab 7 Uhr) bis voraussichtlich Freitag, 8. September (bis 7 Uhr) die beschädigte Fahrbahn der westlichen B5 - Anschlussstelle zur L37 - Abfahrt Husum/Mildstedt in Fahrtrichtung Tönning - repariert. Auch hier kann es witterungsabhängig zu terminlichen Verschiebungen kommen.

Umleitung ist ausgeschildert

Die ausgeschilderte Umleitung für Fahrzeuge auf der B5 aus Richtung Niebüll kommend mit dem Ziel Husum/Mildstedt führt über die B5 in Fahrtrichtung Tönning bis zur Abfahrt Husum-Rödemis, die K24 und zurück auf die B5 in Richtung Niebüll bis zur Abfahrt Husum/Mildstedt (Ost). Für den Verkehr von der L37 (Ostenfelder Straße) mit dem Ziel B5 in Fahrtrichtung Tönning führt die Umleitung über die B5 in Fahrtrichtung Niebüll bis zur Abfahrt Husum/B201 und dort wieder auf die B 5 in Richtung Tönning.