Fahrer aus Auto geschleudert B200 in Schwesing: Autofahrer prallt gegen Hauswand – Lebensgefahr Von Sebastian Iwersen | 24.08.2023, 06:53 Uhr Der Skoda wurde bei dem Unfall auf der B200 bei Schwesing völlig zerstört und der Motorblock herausgerissen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Ein kräftiges Rumpeln hat in der Nacht zum Donnerstag die Anwohner eines an der B200 in Höhe Augsburg gelegenen Hauses aufgeschreckt: Bei einem schweren Unfall war ein Autofahrer gegen eine Hauswand gefahren und wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert.