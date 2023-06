Gibt es längst nicht mehr: das Herrenhaus-Pils aus Husum. Foto: Kulturkeller-Verein up-down up-down Stadtgeschichte „Keller des Brauens“: Ausstellung erzählt von einem alten Husumer Bier Von Rüdiger Otto von Brocken | 07.06.2023, 11:25 Uhr

Früher wurde in Husum das Herrenhaus-Pils gebraut. Die Zeiten sind lange vorbei. Doch nun will der Kulturkeller-Verein an die Braukunst von einst mit einer Ausstellung erinnern.