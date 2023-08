Landkreis Nordfriesland IT-Ausfall bei der Kreisverwaltung: So wirkt sich das Problem weiter auf die Kunden aus Von Robert Meyer | 15.08.2023, 14:35 Uhr Im Kreishaus war am Sonntag und Montag die IT-Infrastruktur ausgefallen. Foto: Volkert Bandixen up-down up-down

In der Husumer Kreisverwaltung und all ihren Außenstellen funktionierte am Montag die IT nicht mehr. Inzwischen ist das Problem behoben, doch der Ausfall wird für die Kunden noch einige Tage nachwirken.